Survivor Parviz neden oynamıyor, sakatlandı mı, neden yok? Survivor All Star'da Parviz yarışlarda neden oynamıyor? Parviz ne zaman yarışacak?

Parviz sakatlandı mı? Parviz yarışta neden yok? Dokunulmazlık oyununda Parviz niye yok? Parviz rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Dokunulmazlık oyununda Parviz neden oynamıyor? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR PARVİZ NEDEN OYNAMIYOR, SAKATLANDI MI?

Parviz sakatlığından dolayı bugünkü dokunulmazlık oyununda oynamayacak. Takımını benchten destekleyecek.

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

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