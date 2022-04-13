Survivor Parviz kimdir, elendi mi? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Parviz Abdullayev'in hayatı ve biyografisi!

Survivor 2022'de bugün 4 yeni yedek yarışmacı katılacak. Yarışma başlamadan önce izleyiciler 4 yeni yedek yarışmacı kimlerdir, isimleri nedir merak etti. Merak edilen isimler arasında Parviz yer alıyor. Peki, Survivor Parviz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Parviz Abdullayev'in hayatı ve biyografisi!

SURVİVOR 2022 YEDEK YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Survivor All Star yedek yarışmacıları aşağıdaki gibidir:

- Nisa (Gönüllüler takımı)

- Yunus Emre (Gönüllüler takımı)

- Ayşıl (Ünlüler takımı)

- Parviz (Ünlüler takımı)

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

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