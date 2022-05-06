Survivor Parviz elendi mi? Survivor'ın yeni bölümlerini izleyen vatandaşlar Parviz'i göremeyince Parviz elendi mi sorusunu gündeme taşıdılar. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın'ın sakatlığı 96. bölüme damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Öte yandan Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. Peki, Survivor Parviz elendi mi? Survivor Parviz nerede? Parviz neden elendi? Surivor Parviz Abdullayev elendi mi? İşte detaylar...

SURVİVOR PARVİZ ELENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili kötü haberi duyurdu. Ilıcalı, "Sağlık ekibimiz aşilinde soru olan Parviz'le ilgili kesin kararı verdi. Biz bu sabah bunun şokunu yaşarken Merve olayıyla sarsıldık. Aldığımız kesin bilgiye göre Parviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" dedi.

Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Öte yandan Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. Acun Ilıcalı konseyde iki yarışmacının da mücadeleye devam edemeyeceğini açıkladı. Merve Aydın ve Parviz yarışmadan diskalifiye oldu.

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğan Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüş müsabakası yaptı. Bu karşılaşmalardan 49 galibiyet, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Parviz Abdullayev'i spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den bu yana "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

Parviz Abdullayev, Evli ve 2 oğlu var.

Haberler.com - Gündem