Ekranların sevilen programı olan Survivor'un konuşulduğu ve analizlerinin yapıldığı program olan Survivor Panorama sunucuları kim olacak? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Survivor Panorama sunucuları kim olacak? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Survivor Panorama sunucuları kim olacak? 2022 Survivor Panorama sunucuları kim?

Uzun yıllardır izleyicilerin severek izlediği yapımlardan bir tanesi olan Survivor programının bu yıl yapılacak olan Survivor Panorama yapımı hakkında detaylar merak konusu oldu. İzleyiciler Survivor Panorama sunucuları kim olacak? Sorusunu araştırıyor. Survivor Panorama sunucularının kim olacağı hakkında iddialar gündemde yer alıyor. Peki, Survivor Panorama sunucuları kim olacak? 2022 Survivor Panorama sunucuları kim?

SURVİVOR PANORAMA SUNUCULARI KİM OLACAK?

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için "Survivor'da bu sene aklın da ön planda olduğu bir döneme geçiyoruz şu anda. Biraz Özge Ulusoy, Pascal Nouma dönemini özledim, o Survivor'ın tadını vermek istiyorum. Hem aklı olup hem de belli bir becerisi olan Survivor canlandırıyoruz kafamızda" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Ardından Survivor Panorama sunucularının Adem Kılıççı ve Ayşe Yüksel olduğu iddia edildi. Fakat konuya ilişkin henüz net bir açıklama getirilmedi.