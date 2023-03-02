Ekranların sevilen yarışma programında detayların konuşulduğu Survivor Panorama Ayşe Yüksel ayrıldı mı? Merak ediliyor. Yayınlanan bölümde Ayşe Yüksel'in neden yer almadığı araştırılmakta. Peki, Survivor Panorama Ayşe Yüksel ayrıldı mı? Survivor Panorama Ayşe Yüksel neden yok?

Survivor 2023 programında yaşanan önemli anları yorumlayan ve değerlendiren Survivor Panorama'da yer almakta olan Ayşe Yüksel'in olmaması izleyiciler tarafından dikkat çekti ve Survivor Panorama Ayşe Yüksel ayrıldı mı? gündeme gelmesine neden oldu. Peki, Survivor Panorama Ayşe Yüksel ayrıldı mı? Survivor Panorama Ayşe Yüksel neden yok?

SURVİVOR PANORAMA AYŞE YÜKSEL AYRILDI MI?

Yayınlanan bölümde Ayşe Yüksel'in neden programda yer almadığına dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bu nedenle henüz programdan ayrılıp, ayrılmadığı bilinmiyor. Yaşanacak olan sıcak gelişmelerin ardından haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR PANORAMA AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Survivor 2021 Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu. "Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum." Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor. Ayşe Yüksel, Survivor 2022'ye Gönüllüler takımına yedeklerden katılan isim oldu.