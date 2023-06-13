Survivor Özgür kimdir? Survivor Özgür Eşi Survivor Tuğba Tetik kaç yaşında, nereli?

Survivor finalisti Özgür Tetik hakkında araştırmalar devam ediyor. Sezon başından bu yana parkurda verdiği mücadeleyle dikkat çeken ve adadaki tavrıyla da takdir kazanan Survivor Özgür Tetik'in eşi de merak konusu oldu.

2023 Survivor şampiyon adayı olan ve Survivor Nefise Karatay ile finale kalan Özgür Tetik merak diliyor. Eşiyle birlikte birçok kuruma koçluk hizmeti veren Özgür Tetik'in çocuğu var mı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik, 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.

SURVİVOR ÖZGÜR EŞİ KİM?

Survivor yarışmacılarından Özgür'ün eşi Tuğba Tetik'dir. Tuğba Tetik, aile ödülü sonrasında yarışmaya gelmiştir.