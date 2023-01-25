Survivor Özgür kimdir? Özgür Tetik mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Özgür İnstagram hesabı! Özgür Tetik nereli?
Gündem Haberleri
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Özgür'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Özgür kimdir? Özgür Tetik mesleği ne, kaç yaşında? Survivor Özgür İnstagram hesabı! Özgür Tetik nereli? İşte detaylar...
Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik, 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.
Survivor yarışmacılarından Özgür Tetik, İnstagram'da @_ozgurtetik_ kullanıcı adıyla 11,9 bin takipçisi bulunmaktadır.