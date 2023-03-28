TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Özgür'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında? Özgür Tetik mesleği ne? Survivor Özgür İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Survivor Özgür İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımın yer alan Özgür'ün hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Özgür kimdir, kaç yaşında? Özgür Tetik mesleği ne? Survivor Özgür İnstagram hesabı! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik, 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.

ÖZGÜR TETİK İNSTAGRAM HESABI!

Survivor yarışmacılarından Özgür Tetik, İnstagram'da @_ozgurtetik_ kullanıcı adıyla 11,9 bin takipçisi bulunmaktadır.