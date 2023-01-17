Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Gönüllüler takımındaki Özgür Tetik oldu. Peki, Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Özgür kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Özgür hakkında bilgiler...

Survivor Tunga kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Tunga Sayan kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Özgür kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Özgür Tetik kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat