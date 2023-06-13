Survivor'da 2 finalistten birisi olan Özgür'ün yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Survivor Özgür kaç yaşında? Survivor 2023 Özgür kimdir, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Survivor Özgür aslen nereli? Survivor Özgür'ün hayatı ve biyografisi sizlerle...

Survivor'da bugün şampiyon belli oluyor. Survivor finali canlı yayında devam ederken izleyiciler Özgür'ün yaşını merak etti. Peki, Survivor Özgür kaç yaşında? Survivor 2023 Özgür kimdir, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖZGÜR KAÇ YAŞINDA, DOĞUM TARİHİ KAÇ?

Survivor'da Özgür Tetik 48 yaşındadır. Özgür Tetik 1975 doğumludur.

SURVİVOR ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik, 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.