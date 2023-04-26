Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Osman Can'ın kız arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Özgür annesi, eşi kim? 2023 Survivor Özgür ailesi kimdir? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Özgür ailesi merak konusu oldu. Peki, Survivor Özgür annesi, eşi kim? 2023 Survivor Özgür ailesi kimdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik, 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.