Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor'da nasıl oy kullanılır? Survivor Büyük Oylama başladı mı? Survivor oylama ne zaman bitecek? Survivor SMS oylaması hangi gün, saat kaçta bitecek? Survivor adalar birleşiyor mu, kamplar birleşecek mi?

SURVİVOR OYLAMA BAŞLADI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor'da son SMS oylaması bu gece başlamıştı. Yarınki oyunun başında SMS oylaması bitecek. Sunucu Murat Ceylan SMS oylaması için son duyuruyu yapacak.

SURVİVOR OY KULLANMA NASIL YAPILIR?

Survivor'da oy kullanmak için Survivor'da eleme adayı olan yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz. TV 8 Yan Ekran uygulamasıyla Survivor gibi TV 8 yarışmalarına oy verebilir yarışmalar hakkında kamera arkası görüntüleri, özel fotoğraflar gibi içeriklere ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2022 HANGİ YARIŞMACIYA NASIL OY ATILIR?

Batuhan'a oy atmak için BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Hikmet'e oy atmak için HIKMET yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Ayşe'ye oy atmak için AYSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Adem'e oy atmak için ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Nisa'ya oy atmak için NISA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Ogeday'a oy atmak için OGEDAY yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Nagihan'a oy atmak için NAGIHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Berkan'a oy atmak için BERKAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

SURVİVOR'DA ADALAR VE KAMPLAR BİRLEŞİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı duyuruya göre yarından itibaren kamplar birleşecek. Yarışmacılar mavi takım kampında mı yoksa kırmızı takım kampında mı olacak henüz belli değil, hangi kampta olunacağını yarınki oyunun kazananı belirleyecek.

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