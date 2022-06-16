Survivor oylama ne zaman bitecek? Survivor SMS oylaması hangi gün, saat kaçta bitecek? Survivor adalar birleşiyor mu, kamplar birleşecek mi?
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Survivor'da büyük SMS oylaması bu gece başlamıştı. Vatandaşlar oylamanın ne zamana kadar yapılabileceğini merak etti. Peki, Survivor oylama ne zaman bitecek? Survivor SMS oylaması hangi gün, saat kaçta bitecek? Survivor adalar birleşiyor mu, kamplar birleşecek mi? İşte bilgiler...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor'da nasıl oy kullanılır? Survivor Büyük Oylama başladı mı? Survivor oylama ne zaman bitecek? Survivor SMS oylaması hangi gün, saat kaçta bitecek? Survivor adalar birleşiyor mu, kamplar birleşecek mi?
Survivor'da son SMS oylaması bu gece başlamıştı. Yarınki oyunun başında SMS oylaması bitecek. Sunucu Murat Ceylan SMS oylaması için son duyuruyu yapacak.
Survivor'da oy kullanmak için Survivor'da eleme adayı olan yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz. TV 8 Yan Ekran uygulamasıyla Survivor gibi TV 8 yarışmalarına oy verebilir yarışmalar hakkında kamera arkası görüntüleri, özel fotoğraflar gibi içeriklere ulaşabilirsiniz.
Batuhan'a oy atmak için BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Hikmet'e oy atmak için HIKMET yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Ayşe'ye oy atmak için AYSE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Adem'e oy atmak için ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Nisa'ya oy atmak için NISA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Ogeday'a oy atmak için OGEDAY yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Nagihan'a oy atmak için NAGIHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Berkan'a oy atmak için BERKAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
Acun Ilıcalı'nın açıkladığı duyuruya göre yarından itibaren kamplar birleşecek. Yarışmacılar mavi takım kampında mı yoksa kırmızı takım kampında mı olacak henüz belli değil, hangi kampta olunacağını yarınki oyunun kazananı belirleyecek.