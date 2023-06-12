Survivor oy nasıl kullanılır 2023? Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor'da SMS numaraları kaçtır? Survivor'da kim için nasıl oy atılıyor?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün büyük final öncesi yarı final SMS oylaması başladı. Bu oylama kimin finale çıkacağını belirleyecek. Peki, Survivor SMS ile oy nasıl kullanılır 2023? Survivor'da SMS numaraları kaçtır? Survivor'da kim için nasıl oy atılıyor? İşte detaylar...