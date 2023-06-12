Survivor oy nasıl kullanılır 2023? Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor'da SMS numaraları kaçtır? Survivor'da kim için nasıl oy atılıyor?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün büyük final öncesi yarı final SMS oylaması başladı. Bu oylama kimin finale çıkacağını belirleyecek. Peki, Survivor SMS ile oy nasıl kullanılır 2023? Survivor'da SMS numaraları kaçtır? Survivor'da kim için nasıl oy atılıyor? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor SMS ile oy nasıl kullanılır 2023? Survivor'da SMS numaraları kaçtır? Survivor'da kim için nasıl oy atılıyor?
Survivor'da oy kullanmak için Survivor'da eleme adayı olan yarışmacıların adını yazıp 1890'a SMS atarak oy verebilirsiniz.
Desteklediğiniz yarışmacıya oy vermek için numaralar şöyle:
- NEFISE yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz.
- YUSUF yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz.
- OZGUR yazıp 1890'a SMS gönderebilirsiniz.
Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 4.9 TL olarak biliniyor.
- - Nefise
- - Yusuf
- - Özgür