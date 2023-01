Survivor Osman Can Ural kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Survivor Osman Can kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 programı yeni formatıyla birlikte yeniden seyirci karşısına çıkıyor. 15 Ocak Pazar günü itibarıyla başlayacak olan Survivor 2023 yarışmacılarından biri de Osman Can Ural. Gönüller takımında yer alan Osman Can'In hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Osman Can Ural kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Survivor Osman Can kimdir, nereli, ne iş yapıyor?