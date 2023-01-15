Survivor 2023 programı yeni formatıyla birlikte yeniden seyirci karşısına çıkıyor. 15 Ocak Pazar günü itibarıyla başlayacak olan Survivor 2023 yarışmacılarından biri de Osman Can Ural. Gönüller takımında yer alan Osman Can'In hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Osman Can Ural kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Survivor Osman Can kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Yeni konseptiyle ekranlara dönen Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışacak. Peki, Survivor Osman Can Ural kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımından Survivor Osman Can kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR OSMAN CAN URAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hali hazırda uzun süredir Acun Medya çalışanı olan Osman Can Ural, 1994 doğumludur. Geçmişte futbolla ilgilenen yarışmacı, geçtiğimiz sezonlarda oynanan futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

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Osman Can Ural, Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımına; "Gerçekleştireceğim bu hayalimde yanımda olup, bana destek olacak herkese şimdiden çok teşekkürler. Sakatlıksız, kazasız mükemmel bir sezon olması dileğiyle… #survivor2023" notunu düştü.