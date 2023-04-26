Survivor Osman Can sevgilisi kim? Osman Can kız arkadaşı kimdir? Survivor Osman Can'ın sevgilisi İnstagram hesabı!

Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Osman Can'ın kız arkadaşının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Osman Can sevgilisi kim? Osman Can kız arkadaşı kimdir? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Osman Can'ın kız arkadaşı merak konusu oldu. Peki, Survivor Osman Can sevgilisi kim? Osman Can kız arkadaşı kimdir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR OSMAN CAN SEVGİLİSİ KİM?

Survivor yarışmacılarından Osman Can'ın sevgilisi Kayra Topal'dır. Kayra Topal, İnstagram'da @kaayra.t kullanıcı adıyla 5.846 bin takipçisi bulunmaktadır.