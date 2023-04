Survivor yarışmacılarından Osman Can'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Osman Can hayatı merak konusu oldu. Peki,Survivor Osman Can kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, nereli? Osman Can mesleği nedir? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarından Osman Can'ın hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Osman Can'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Osman Can kimdir? Survivor Osman Can kaç yaşında, nereli? Osman Can mesleği nedir?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR OSMAN CAN KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Osman Can Ural 1994 doğumludur. 28 yaşında olan Osman Can uzun süredir Acun Medya çalışanıdır. Osman Can futbolla ilgilenmektedir. Genç yarışmacı Gönüllüler takımında yarışıyor.