Survivor Osman Can kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Survivor Osman Can Ural kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Gönüllüler takımındaki Osman Can Ural oldu. Peki, Osman Can Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Osman kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Osman Can hakkında bilgiler...