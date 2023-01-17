Survivor Osman Can kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Survivor Osman Can Ural kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Gönüllüler takımındaki Osman Can Ural oldu. Peki, Osman Can Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Osman kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Osman Can hakkında bilgiler...

Survivor 2023 yedekleri kimler? Yeni yedek yarışmacılar belli oldu mu? Survivor 2023 yedekler ne zaman gelecek?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Osmancan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Osman Can Ural kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR OSMAN CAN KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Osman Can Ural 1994 doğumludur. 28 yaşında olan Osman Can uzun süredir Acun Medya çalışanıdır. Osman Can futbolla ilgilenmektedir. Genç yarışmacı Gönüllüler takımında yarışıyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat