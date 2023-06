Survivor Osman Can elendi mi, nerede, neden yok? Survivor 2023 Osman Can Ural elendi mi, neden elendi? Survivor Osmancan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023'de sürpriz bir eleme yaşandı. Osman Can, Özgür ve Ertuğ'un yer aldığı eleme potasında Osman Can Ural adaya veda etti. Bunun ardından izleyiciler, Survivor Osman Can Ural elendi mi? Survivor 2023 Osman Can Ural elendi mi, neden yok? Survivor Osman Can kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti.

SURVİVOR OSMAN CAN ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Osman Can Ural adaya veda eden isim oldu. Osman Can; Özgür ve Ertuğ'dan daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR OSMAN CAN KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Osman Can Ural 1994 doğumludur. 28 yaşında olan Osman Can uzun süredir Acun Medya çalışanıdır. Osman Can futbolla ilgilenmektedir. Genç yarışmacı Gönüllüler takımında yarışıyor.

