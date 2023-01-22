Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor son bölümünde neler yaşandı?

Acun Ilıcalının yapımcılığını üstendiği Survivor yeni bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacıların kıyasıya rekabeti nefesleri kesmeye devam ediyor.Survivor'da bu akşam yeni bölüm ekranlara gelecek. Dün akşam yaşanan erzak oyunu kazanını ve yarışın sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununun ödülü nedir? Survivor kim elendi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Tv8 Fenomen yarışma programı Survivor yeni sezonu 15 Ocak akşamı başladı. Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların kıyasıya rekabeti nefesleri kesmeye devam ediyor.Survivor'da bu akşam yeni bölüm ekranlara gelecek. Dün akşam yaşanan erzak oyunu kazanını ve yarışın sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununun ödülü nedir? Survivor kim elendi? Survivor son bölümünde neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 ÖDÜL OYUNUNUN KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan Survivor, başlar başlamaz televizyon dünyasına damgasını vurdu.21 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölüm sonrası ödül oyununu kimin kazandığı izleyiciler tarafındanmerak ediliyor. Survivor yayınlanan en son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödül oyunu için rekabet ediyorlar. Survivor'da ödül için ilk olarak kadınlar yarıştı.

Survivor'da kadınlar ve erkekler yarışında 8' ulaşan takım puanı alıyor. 21 Ocak Survivor ödül oyununda kazanan taraf granola ve süt ödüllerini aldı. Survivor'da ödül oyunu kadınlar mücadelesi ile başladı. Survivor'da ödül oyunu için kadınlar mücadelesini 8-6'lık skorla gönüllüler kazandı. Gönüllüler takımı ödül için 1-0 skor ile öne geçen taraf oldu.

Survivor'da erkekler mücadelesini kazanan taraf ise Ünlüler takımı oldu. Ödül oyununda 1-1 beraberlik sonrasında en iyiler yarışı yapıldı. En iyiler yarışında 2-2 beraberlik ardından bayrak yarışında ödül oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı, süt ve granola ödülünü kazandılar.

SURVİVOR 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Dün oyunun galibi olan gönüllüler takımı yiyecek ödülü kazandı. Gecenin sonunda ise 'anlat bakalım oyunu' oynandı. Oyun esnasında eğlenceli anlar yaşanırken kazanan takım mini petivör bisküvinin sahibi oldu

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da oynanan dokunulmazlığın ardından kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Survivor'da ilk eleme adayları şu şekilde :

Survivor 2023'ün ilk eleme adayı Seçkin Piriler oldu. 6 kişi Seçkin'in ismini yazdı.1 kişi Kürşat, 2 kişi ise Berdan'ın adını yazdı. Dün ise ikinci eleme adayı belli oldu. Pazartesi akşamı ikinci kez Ünlüler takımının ada konseyi oldu ve en çok ismi söylenen Berdan Mardini ikinci olarak eleme potasına girdi.