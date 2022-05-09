Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor İngiltere ödülünü kim kazandı? Survivor ödül neydi? Dünkü ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunları da büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümlerini kaçıran izleyiciler son ödül oyununu kim kazandı merak ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor son bölüm kim kazandı? Survivor ödül neydi? Dünkü ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor İngiltere ödülünü kim kazandı?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor İngiltere ödülünü kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunları da büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümlerini kaçıran izleyiciler son ödül oyununu kim kazandı merak ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor son bölüm kim kazandı? Survivor ödül neydi? Dünkü ödül oyununuhangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survivor'da büyük heyecana sahne olan ödül oyununda kazanan takım merak ediliyor. İngiltere ödülü verilen son bölümdeki oyununda sonuçlar şu şekilde:
KADINLAR MÜCADELESİ
Ünlülüler 4 - 8 Gönüllüler
ERKEKLER MÜCADELESİ
Ünlülüler 3 - 8 Gönüllüler
GENEL SKOR: Ünlülüler 0 - 2 Gönüllüler
Ödül oyununu kazanan takım gönüller oldu.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz