Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor İngiltere ödülünü kim kazandı? Survivor ödül neydi? Dünkü ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor İngiltere ödülünü kim kazandı? Survivor'da dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra ödül oyunları da büyük heyecana sahne olmaya devam ediyor. Survivor'ın yeni bölümlerini kaçıran izleyiciler son ödül oyununu kim kazandı merak ediyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor son bölüm kim kazandı? Survivor ödül neydi? Dünkü ödül oyununuhangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan ödül oyununda kazanan takım merak ediliyor. İngiltere ödülü verilen son bölümdeki oyununda sonuçlar şu şekilde:

KADINLAR MÜCADELESİ

Ünlülüler 4 - 8 Gönüllüler



ERKEKLER MÜCADELESİ

Ünlülüler 3 - 8 Gönüllüler

GENEL SKOR: Ünlülüler 0 - 2 Gönüllüler