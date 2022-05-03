Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 3 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Geçen hafta Gökhan elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 3 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2022 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 3 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 3 Mayıs Salı ödül yemeği nedir?
3 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu kadınlarda başladı.
Şuanda 1-1 eşitlik var.
Kadınlarda Gönüllüler takımı 2-1 öne geçiyor.
Kadınlar ödül oyununda 2-2 eşitlik var.
Ödül oyununda kadınlar bölümünde 3-3 beraberlik var.
Ünlüler 5-3 öne geçti.
Kadınlarda kazanan taraf 8-5 lik skorla Ünlüler oluyor.
- KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER
- ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -
- ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -
Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.
SURVİVOR 3 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor 3 Mayıs ödülü oyunu ödülü Dominos Pizza'dan pizza çeşitleri oluyor. Oyunu kazanan takım pizza yiyecek. Ayrıca pizzanın yanında yarışmacılar kola da içecek.