Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 3 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 3 Mayıs Salı ödül yemeği nedir?

3 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu kadınlarda başladı.

Şuanda 1-1 eşitlik var.

Kadınlarda Gönüllüler takımı 2-1 öne geçiyor.

Kadınlar ödül oyununda 2-2 eşitlik var.

Ödül oyununda kadınlar bölümünde 3-3 beraberlik var.

Ünlüler 5-3 öne geçti.

Kadınlarda kazanan taraf 8-5 lik skorla Ünlüler oluyor.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : ÜNLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

SURVİVOR 3 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 3 Mayıs ödülü oyunu ödülü Dominos Pizza'dan pizza çeşitleri oluyor. Oyunu kazanan takım pizza yiyecek. Ayrıca pizzanın yanında yarışmacılar kola da içecek.

Haberler.com - Gündem