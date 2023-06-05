Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 5 Haziran Pazartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Asena elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 5 Haziran Pazartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı? Kırmızı takım mı kazandı Mavi takım mı kazandı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 5 Haziran Pazartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 5 Haziran Pazartesi ödül yemeği nedir? Survivor bugünkü ödül oyununu hangi takım kazandı? Kırmızı mı Mavi mi? Survivor anlık gelişmeler sizlerle...
5 HAZİRAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanacak. İlk tur şimdi başladı.
İlk turda Mavi takım 1-0 önde.
İlk turda ödül oyununda 5-5 eşitlik var.
Kırmızı takım ilk turda 6-5 önde.
Ödül oyununda Kırmızı takım 7-6 önde.
İlk turu Kırmızı takım kazandı. 2. turda Kırmızı takım 4-2 önde.
- İLK TURU KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
- İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : -
- ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -
Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.
SURVİVOR 5 HAZİRAN 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Ödül oyununu kazanan takım Arçelik televizyon kazanacak. Kazanan takım ayrıca güzel bir yemek yiyecek.