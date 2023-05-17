Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 17 Mayıs Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Buse elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 17 Mayıs Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı? Kırmızı takım mı kazandı Mavi takım mı kazandı? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 17 Mayıs Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 17 Mayıs Çarşamba ödül yemeği nedir? Survivor bugünkü ödül oyununu hangi takım kazandı? Kırmızı mı Mavi mi? Survivor anlık gelişmeler sizlerle...

17 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu iki tur üzerinden oynanacak.

İlk turda Kırmızı takım 1-0 önde.

İLK TURDA KAZANAN TAKIM : -

İKİNCİ TURDA KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR 17 MAYIS 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü oyunu kazanan takım sandviç kazanacak.