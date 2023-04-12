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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 12 Nisan Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 12 Nisan Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Alper elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 12 Nisan Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?

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Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 12 Nisan Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 12 Nisan Çarşamba ödül yemeği nedir?

12 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanacak.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 12 Nisan Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

İkinci turda Gönüllüler 4-1 önde olan takım.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 12 Nisan Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

2. turda skor 4-2 oldu. Gönüllüler önde.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 12 Nisan Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

İkinci turda Gönüllüler 5-3 önde.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 12 Nisan Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Skor 6-4 oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 12 Nisan Çarşamba 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Gönüllüler ikinci turu 8-5 kazanıyor ve ödülün sahibi oluyor.

İLK TURDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

İKİNCİ TURDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (0-2)

Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.

Bugünkü ödül oyununu setlerde 2-0 lık skorla Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR 12 NİSAN 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü oyunu kazanan takım gün tabağı ödülü kazanacak. Gün tabağında mercimek köftesi, nohut salatası, makarna salatası, kısır, çay vb. gibi ürünler bulunmaktadır. Kazanan takım ayrıca Santo Domingo'ya gidecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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