Üye Girişi
Haberi Paylaş
Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Gündem Haberleri

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Alper elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 11 Nisan Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?

Davranışlarından rahatsız olduğu Merve'yi diskalifiye eden Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyorDavranışlarından rahatsız olduğu Merve'yi diskalifiye eden Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor
Acun Ilıcalı, oyundaki isteksiz tavrından rahatsız olduğu Merve'yi diskalifiye ettiAcun Ilıcalı, oyundaki isteksiz tavrından rahatsız olduğu Merve'yi diskalifiye etti

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 11 Nisan Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 11 Nisan Salı ödül yemeği nedir?

11 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanacak.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

İlk turda Ünlüler 6-5 önde.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Skor 7-5 oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

İlk turu kazanan Ünlüler oluyor. Şimdi 2. tura geçildi. İkinci turda skor 1-1 oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Şimdi skor 3-3 oldu, eşitlik var.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

2. turda Gönüllüler 5-4 önde.

İLK TURDA KAZANAN TAKIM : Ünlüler

İKİNCİ TURDA KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR 11 NİSAN 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Survivor 2023 Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title