Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 11 Nisan Salı 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Alper elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 11 Nisan Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 11 Nisan Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 11 Nisan Salı ödül yemeği nedir?
11 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanacak.
İlk turda Ünlüler 6-5 önde.
Skor 7-5 oldu.
İlk turu kazanan Ünlüler oluyor. Şimdi 2. tura geçildi. İkinci turda skor 1-1 oldu.
Şimdi skor 3-3 oldu, eşitlik var.
2. turda Gönüllüler 5-4 önde.
İLK TURDA KAZANAN TAKIM : Ünlüler
İKİNCİ TURDA KAZANAN TAKIM : -
ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -
Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.
SURVİVOR 11 NİSAN 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor ödül oyununu kazanan takım henüz açıklanmadı.