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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

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Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Gizem Avcı elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 4 Şubat Cumartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?

04 Şubat 2023 Tv8 Yayın Akışı04 Şubat 2023 Tv8 Yayın Akışı
02 Şubat 2023 Tv8 Yayın Akışı02 Şubat 2023 Tv8 Yayın Akışı

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 4 Şubat Cumartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 4 Şubat Cumartesi ödül yemeği nedir?

4 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu kadınlar ve erkeklerde ayrı oynanıyor.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Şuanda ödül oyununda Ünlüler kadınlarda 4-3 önde.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Kadınlarda Ünlüler 5-3 önde.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Ödül oyununda 5-5 eşitlik var.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Şimdi oyunda 6-6 eşitlik var.

Kadınlarda kazanan takım Gönüllüler oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçildi.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Erkeklerde 3-3 eşitlik var.

Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Erkeklerde 5-4 Ünlüler önde.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR 4 ŞUBAT 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyununu kazanan takım

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Survivor 2023 Gündem Magazin Haberler

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