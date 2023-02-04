Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 4 Şubat Cumartesi 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Gizem Avcı elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 4 Şubat Cumartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 4 Şubat Cumartesi ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 4 Şubat Cumartesi ödül yemeği nedir?

4 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu kadınlar ve erkeklerde ayrı oynanıyor.

Şuanda ödül oyununda Ünlüler kadınlarda 4-3 önde.

Kadınlarda Ünlüler 5-3 önde.

Ödül oyununda 5-5 eşitlik var.

Şimdi oyunda 6-6 eşitlik var.

Kadınlarda kazanan takım Gönüllüler oldu. Şimdi erkekler mücadelesine geçildi.

Erkeklerde 3-3 eşitlik var.

Erkeklerde 5-4 Ünlüler önde.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR 4 ŞUBAT 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyununu kazanan takım