24 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne, hangi takım kazandı? 24 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Ödül ne oldu? - Haberler

24 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, ödül ne, hangi takım kazandı? 24 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Ödül ne oldu?
- Güncelleme:
Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Geçen hafta Seda elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 24 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2022 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2022 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 24 Mayıs Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 24 Mayıs Salı ödül yemeği nedir?
24 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu kadınlarda başladı.
Kadınlarda ödül oyununda 2-0 Gönüllüler önde.
2-1 Gönüllüler önde.
Ödül oyununda Gönüllüler 4-1 önde.
- KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -
- ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -
- ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -
Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.
SURVİVOR 24 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor 24 Mayıs ödülü oyunu ödülü yemek oluyor. Kazanan takım A101 ürünleri kazanacak. Kazanan takım yemek yiyecek. Kazanan takım güzel bir villada yemek yiyip konaklayacak.