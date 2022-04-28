Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 28 Nisan Perşembe ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 28 Nisan Perşembe ödül yemeği nedir?

28 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyununda 8 olan kazanacak.

Şuanda Gönüllüler 2-0 önde. 8 olan kazanacak. Bu oyunda Kadınlar ve Erkekler karışık oynuyor.

Gönüllüler ödül oyununda 3-0 önde.

Ödül oyunu 3-1 oldu. Gönüllüler önde.

Gönüllüler 4-1 önde.

Gönüllüler 8-1 yaptı. Buna göre ödülü kazanan takım Gönüllüler oldu.

KAZANAN TAKIM : GÖNÜLLÜLER (1-8)

Kazanan takım ödülün sahibi olacak.

Kazanan takım 8-1 'lik skorla Gönüllüler oldu.

SURVİVOR 28 NİSAN 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyununu kazanan takım Tako yemeği yiyecek.

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