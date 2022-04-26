Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 26 Nisan Salı ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 26 Nisan Salı ödül yemeği nedir?

26 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar ödül oyunu birazdan başlayacak.

Ödül oyununa Danilo Zanna konuk olarak katılacak. Kazanan takım Danilo Zanna'nın hazırladığı yemeklerden yiyecek. Ödül oyunu birazdan başlıyor.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 26 NİSAN 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

26 Nisan ödül oyununu kazanan takım Danilo Zanna'nın hazırladığı yemekleri yiyecek. Bugün ödül oyunu konuğu Masterchef ünlü şefi Danilo Zanna oldu.

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