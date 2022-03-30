Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 30 Mart Çarşamba ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 30 Mart Çarşamba ödül yemeği nedir?

30 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Kadınlar ödül oyunu şimdi başladı.

Gönüllüler 1-0 önde olan taraf.

Gönüllüler kadınlarda ödül oyununda 2-1 önde.

Kadınlarda şuan 2-2 eşitlik var.

Ödül oyununda kadınlarda Ünlüler 6-2 öne geçti.

Ödül oyununda kadınlarda 7-7 eşitlik var.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 30 MART 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

30 Mart ödül oyununu kazanan takım karnıyarık ve pilav kazanacak.

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