Survivor'da dün akşam takımlar ödül oyunu için yarıştı. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyunu nedir, kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştirdiği iletişim oyununda 7-8 gönüllüler takımı öndedir. Yarışma sona erdiğinde sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacaktır.