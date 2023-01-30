Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor ödül oyunu ne? Survivor hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor ödül oyunu ne? Survivor hangi takım ödülü kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Acun IIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' sözlerini kullandı.