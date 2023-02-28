Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Şubat hangi takım ödülü kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Şubat hangi takım ödülü kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk gününde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Ünlüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Çağla Taşdelen eleme adayı olmuştur. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

Aziz

Fatih

Elanur

Çağla

Asena

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bugün takımlar ödül oyunu için yarıştılar. Ödül oyununun kazananı Gönüllüler takımı olmuştur.