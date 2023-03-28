Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Mart Survivor hangi takım kazandı? Survivor hangi takım ödülü kazandı?

Survivor'da bu akşam takımlar ödül oyunu için yarıştı. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 28 Mart Survivor hangi takım kazandı? Survivor hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...