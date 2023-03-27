Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Arkadaşınıza Sorduk yarışmasının ödülünün kazananı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 27 Mart Survivor arkadaşınıza sorduk oyunu hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam Arkadaşınıza Sorduk ödül oyunu oynandı. Büyük ödülün kazananı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Survivor ödül oyununu kazanan kişi araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 27 Mart Survivor arkadaşınıza sorduk oyunu hangi yarışmacı kazandı?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaparak duşa girdi daha sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giydi. Sonrasında yarışmacılar şarkı yarışmasında performans sergiledi. Yarışmanın sonunda ise İlk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz yer aldı. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur gerçekleşti ve birinci Özgür ile Murat arasındaki rekabetin ardından Murat Eken seçildi.

SURVİVOR ARKADAŞINIZA SORDUK OYUNU ÖDÜLÜ NE, KAÇ TL?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar arkadaşınıza sorduk oyunu için yarıştılar. Arkadaşınıza sorduk yarışmasının ödülü 1 milyon TL'dir.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da arkadaşınıza sorduk oyununu kimin kazandığı araştırılıyor. Arkadaşınıza sorduk yarışmasında şu an için 6-6 beraberlik var. Yarışma sona erdiğinde sonuç haberimizin içerisinde yer alacaktır.