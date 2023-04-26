Survivor'da dün akşam takımlar ödül oyunu için yarıştı. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor aile oyunu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Nisan Survivor aile oyunu hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM!

Survivor'da bugün yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklardır. Bu haftanın takım kaptanları performans sıralamasına göre Yusuf ve Nefise olmuştur.

Kırmızı Takım:

Nefise

Osman Can

Cansu

Ertuğ

Aziz

Barış

MAVİ TAKIM:

Yusuf

Özgür

Halil

Kürşat

Buse

Asena