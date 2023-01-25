Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor ödül oyunu ne? Survivor hangi takım ödülü kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor ödül oyunu ne? Survivor hangi takım ödülü kazandı?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: