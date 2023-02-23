Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyununun kazanan takım merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Şubat hangi takım ödülü kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyunununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Şubat hangi takım ödülü kazandı? Survivor ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİ!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğrendi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da gerçekleşen konsey sonrasında eleme adayları merak konusu oldu. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan olmuştur.