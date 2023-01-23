Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ödül oyununda hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor ödül nedir? Ödül oyununu ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Ocak Survivor ödül nedir? Ödül oyununu ünlüler mi kazandı gönüllüler mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor haftanın hemen hemen her günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Survivor yarışmasını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda ilk aday Yusuf oldu. Performans birincisi Zeynep'in oyuyla ikinci aday Ertuğ olmuştur. Oylama sonucu sırasıyla şu şekildedir: