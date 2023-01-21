Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken en çok merak edilen sorular arasında 21 Ocak Cumartesi Survivor ödül oyununu kim kazandı? Sorusu da yer aldı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 21 Ocak Cumartesi 2023 Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 21 Ocak Cumartesi 2023 Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

2023 SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

21 Ocak Cumartesi günü oynanan ödül oyununda kazanan taraf için ödül olarak granola ve süt verildi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmada 2-2 olan berberliğin ardından bayrak yarışında ödül oyununu kazanan taraf Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı, süt ve granola ödülünü almaya hak kazandılar.21 Ocak Cumartesi günü ise herhangi bir dokunulmazlık oyunu gerçekleştirilmedi.