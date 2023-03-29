Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne? 29 Mart Survivor ödül oyunu nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?

Survivor'da bu akşam takımlar ödül oyunu için yarıştı. Ödül oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, ödül ne? 29 Mart Survivor ödül oyunu nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? İşte detaylar...