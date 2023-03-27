Survivor'da bu akşam ödül oyunu gerçekleşti. Arkadaşınıza Sorduk yarışmasının ödülünün kaç TL olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyunu ne, kaç TL? Survivor arkadaşınıza sorduk oyunu ödülü nedir? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam Arkadaşınıza Sorduk ödül oyunu oynandı. Büyük ödülün kaç TL olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor ödül oyunu ne, kaç TL? Survivor arkadaşınıza sorduk oyunu ödülü nedir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaparak duşa girdi daha sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giydi. Sonrasında yarışmacılar şarkı yarışmasında performans sergiledi. Yarışmanın sonunda ise İlk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz yer aldı. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur gerçekleşti ve birinci Özgür ile Murat arasındaki rekabetin ardından Murat Eken seçildi.

SURVİVOR ARKADAŞINIZA SORDUK OYUNU ÖDÜLÜ NE, KAÇ TL?

Survivor'da bu akşam yarışmacılar arkadaşınıza sorduk oyunu için yarıştılar. Arkadaşınıza sorduk yarışmasının ödülü 1 milyon TL'dir.