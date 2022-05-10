Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor İngiltere ödülünü hangi takım kazandı? Survivor son bölüm neler oldu?

2022 Survivor All Star yarışması heyecanla devam ediyor. Ödüllülerin büyük, yarışyaların kıyasıya geçtiği Survivor yarışması, sevenleri tarafından ödül oyununu kimin kazandığı araştırılıyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı ve 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı seyirci tarafından merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı? 2022 Survivor hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu kim kazandı? 2022 Survivor hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. En son oynanan ödül oyununda kıyasıya bir mücadele vardı. Survivor All Star'da en son oynanan ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR İNGİLTERE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu hafta Survivor All Star yarışmasında büyük ödül olarak İngiltere seyahati vardı. Kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, büyük ödül için mücadele etti. Kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı ödülün keyfini doya doya çıkardı. Genel skor Ünlüler 0- 2 Gönüllüler galip geldi.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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