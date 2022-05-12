Survivor ödül oyunu kaç kaç, kim kazandı, hangi takım? 12 Mayıs Perşembe ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bugün dokunulmazlık oyunu yok. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 12 Mayıs Perşembe ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 12 Mayıs Perşembe ödül yemeği nedir?

12 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. 8 olan kazanacak.

Gönüllüler 1-0 önde. İlk maçta Adem-Atakan karşılaşması oldu. Atakan kazandı.

Ödül oyununda 1-1 eşitlik var.

Ödül oyununda skor 2-1 oldu. Gönüllüler önde.

Ödül oyununda 3-3 eşitlik var.

KADINLARDA KAZANAN TAKIM : -

ERKEKLERDE KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜLÜ KAZANAN TAKIM : -

Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklandığında yazımıza ekleyeceğiz.

SURVİVOR 12 MAYIS 2022 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 12 Mayıs Ödül oyunu ödülü

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