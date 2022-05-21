Survivor Nisa'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl, sakatlandı mı? Survivor Nisa'nın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir? - Haberler

Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Survivor All Star'da yayınlanan son fragmanda Nisa rahatsızlanıyor. Bunun ardından, Survivor Nisa'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl, sakatlandı mı? Survivor Nisa'nın sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. İşte bilgiler...

SURVİVOR NİSA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Nisa Bölükbaşı araç hareket halindeyken bayılıyor ve doktora götürülüyor. Nisa'nın sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O senelerde profesyonel kayak yapmaya davet edilmişti. Fakat dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kalmıştır. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynamıştır. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Aynı zamanda, takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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