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Survivor Nihat kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Nihat kaç yaşında, evli mi?

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Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Nihat kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Nihat kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Nihat de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Nihat kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Nihat kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR NİHAT KİMDİR?

Nihat Alptuğ Altınkaya (d. 28 Eylül 1979, Karabük), profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979'da Karabük'te doğmuştur. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış, Fenerbahçe Boks Kulübünde yer almıştır. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul'da yaşamaktadır.

İstiklal Caddesi'nde yürürken tanıştığı kast ajansı sahibi "Gökçe Doruk Erten" sayesinde Funda Arar'ın 'Özledim' şarkısının klibinde oynadıktan sonra iki kez mankenlik, iki kez de modellik yapmıştır. Daha sonra oyunculuk kariyeri başlayan Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde, çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır. Sanatçı "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Kağan Erturan'ın ilk uzun metraj filmi olan En Mutlu Olduğum Yer filminde Ezgi Asaroğlu ile başrolü paylaşmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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