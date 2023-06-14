Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu. Sezon boyunca birçok oyun kazanan Nefise Karatay SMS'te 1. gelerek şampiyon oldu. Peki, Survivor Nefise şampiyon mu oldu? Survivor 2023 şampiyonu Nefise mi oldu? Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Survivor'da şampiyon kim oldu merak ediliyor. Bugün yapılan canlı yayın ile şampiyon açıklandı. Peki, Survivor Nefise şampiyon mu oldu? Survivor 2023 şampiyonu Nefise mi oldu? Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 şampiyon Nefise mi oldu Özgür mü? Bilgiler sizlerle...

SURVİVOR 2023 FİNAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2023 finali İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.

SURVİVOR 2023 FİNALİSTLER KİMLERDİ?

- Nefise

- Özgür

SURVİVOR 2023 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor'da bu sezon şampiyon Nefise oldu. Survivor 2023 finalinde Nefise Karatay, Özgür'den daha fazla oy alarak sezonu şampiyon tamamladı.

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.