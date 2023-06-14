Survivor Nefise şampiyon mu oldu? Survivor 2023 şampiyonu Nefise mi oldu? Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli?
Gündem Haberleri
Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu. Sezon boyunca birçok oyun kazanan Nefise Karatay SMS'te 1. gelerek şampiyon oldu. Peki, Survivor Nefise şampiyon mu oldu? Survivor 2023 şampiyonu Nefise mi oldu? Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Survivor'da şampiyon kim oldu merak ediliyor. Bugün yapılan canlı yayın ile şampiyon açıklandı. Peki, Survivor Nefise şampiyon mu oldu? Survivor 2023 şampiyonu Nefise mi oldu? Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 şampiyon Nefise mi oldu Özgür mü? Bilgiler sizlerle...
Survivor 2023 finali İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.
- - Nefise
- - Özgür
Survivor'da bu sezon şampiyon Nefise oldu. Survivor 2023 finalinde Nefise Karatay, Özgür'den daha fazla oy alarak sezonu şampiyon tamamladı.
Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.
Sizce #Fenerbahçe 'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?— Haberler.com (@Haberler) June 13, 2023