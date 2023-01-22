Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Nefise Karatay merak konusu oldu. Peki, Survivor Nefise kimdir? Nefise kaç yaşında, nereli? Nefise Karatay İnstagram hesabı! Survivor Nefise mesleği hesabı ne?

Survivor canlı izle! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Nefise merak konusu oldu. Peki, Survivor Nefise kimdir? Nefise kaç yaşında, nereli? Nefise Karatay İnstagram hesabı! Survivor Nefise mesleği ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.