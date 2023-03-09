TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacılarından Nefise'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında? Survivor Nefise nereli? Nefise Karatay mesleği ne? İşte detaylar...

Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor yarışmacılarının hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Nefise Karatay'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Nefise kimdir, kaç yaşında? Survivor Nefise nereli? Nefise Karatay mesleği ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.