Survivor Nefise kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 yedek yarışmacı Nefise Karatay kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 yedek yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Ünlüler takımına yeni gelen Nefise Karatay oldu. Peki, Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Nefise kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Nefise hakkında bilgiler...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Nefise kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Nefise Karatay kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat